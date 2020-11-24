Зеленский рассказал, кого вакцинируют от коронавируса в первую очередь

Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие группы будут привиты от коронавируса в первую очередь.

Об этом он сообщил в видеообращении.

По его словам, первыми вакциной от коронавируса будут привиты группы риска: медики, военные, учителя и люди преклонного возраста.

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"Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX. Это инициатива по глобальному доступу стран к вакцине против коронавируса. Был определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап — 1 млн 200 тыс. доз. Всего Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины", — заявил президент.

Он также отметил, что сейчас ведется работа по увеличению количества тестов и ужесточению контроля за соблюдением карантинных мероприятий.

"Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мер", — отметил Владимир Зеленский.

Отметим, Украина рассчитывает получить вакцину в рамках механизма COVAX, который организован ВОЗ и Gavi. У COVAX на все страны сейчас законтрактовано 500 млн доз. Проект предусматривает, что только каждый пятый гражданин бедных стран получит вакцину по этой схеме. Ранее Владимир Зеленский в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель попросил помочь с поставками вакцины в Украину. Он попросил о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.