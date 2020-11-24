"Расскажите, где вам вкусно поесть": Зеленский призвал украинцев поддержать любимые кафе

Президент хочет, чтобы поддержка ресторанного бизнеса стала всеукраинским флешмобом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в период карантинных ограничений рассказывать в соцсетях о своих любимых кафе и ресторанах, и таким образом, поддержать ресторанный бизнес.

Об этом президент заявил в своем новом видеообращении.

"После введения карантина выходного дня я наткнулся в соцсетях на несколько очень хороших инициатив. Это сообщения, в которых люди рассказывают о своих любимых кафешках и ресторанах, призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес, – сказал глава государства.

Зеленский предложил сделать такую поддержку ресторанного бизнеса всеукраинским флешмобом.

"По моему личному мнению, кроме правительственных программ по поддержке это также очень классная вещь, и она должна была стать всеукраинским флешмобом, такой поддержкой. Но, к сожалению, потерялась под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большом государственном гербе. Давайте это исправим. Расскажите, пожалуйста, в соцсетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом", – призвал президент.

Напомним, глава Ассоциации рестораторов Сергей Трахачев заявил в комментарии Фокусу, что его коллеги выступают против закрытия ресторанной отрасли в период карантинных ограничений, поскольку считают, что она безопаснее остальных сфер.