Украинка вошла в ТОП-100 влиятельных женщин года по версии BBC

Анастасия Волкова основала агростартап для фермеров Flurosat.

В список самых влиятельных и вдохновляющих женщин года по версии ВВС вошла украинка Анастасия Волкова, основательница стартапа Flurosat, который предоставляет технологические услуги аграриям во многих странах мира, пишет BBC News Украина.

С помощью агростартапа фермеры получают информацию о состоянии их урожая, а также полезные советы.

"Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше обращаться с урожаем", – говорится в сообщении.

Аграрии могут получить советы по поливу, использованию удобрений, а также прогнозы по доходности поля. Кроме того, Flurosat может выявить потенциальные проблемы с урожаем задолго до того, как они станут заметны невооруженным глазом.

В настоящее время услугами стартапа украинской предпринимательницы пользуются более тысячи компаний из 15 стран мира.

Известно, что Анастасия Волкова училась в Национальном авиационном университете в Киеве, потом получила степень магистра в Варшавском технологическом университете. Пять лет назад украинка переехала в Австралию. Там в 2018 году она защитила докторскую диссертацию и создала свой проект Flurosat.

Отметим, ранее во Львове стартап Tech LabInno запустил печать на 3D-принтере масок и переходников для ИВЛ.