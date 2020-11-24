Почти 45% граждан Украины выступили за диалог Киева с Владимиром Путиным, – опрос

За прямые переговоры с представителями ОРДЛО выступило больше граждан, чем против таковых.

Как показал социологический опрос "Центра Разумкова", проведенный 16-22 октября среди 2 тысяч респондентов, 44,8% украинцев считают, что для прекращения войны на Донбассе необходим диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Еще 20,2% респондентов считают, что диалог с российским лидером повредит интересам Украины, 19,4% опрошенных полагают, что общение двух президентов не принесет пользы в деле установления мира, но и не помешает, и еще 15,6% – затруднились с ответом.

Более того, 23,1% участников опроса заявили, что ради возможности переговоров с Владимиром Путиным в нормандской формате можно не отвечать на обстрелы украинских позиций. С этим, однако, не согласны 49,9% и не определились с ответом – 27,1% граждан.

"Абсолютное большинство граждан считают Россию стороной переговорного процесса (65,9%). В то же время, практически каждый пятый (21,5%) респондент считает, что в Минске Украина ведет переговоры с "ДНР" и "ЛНР". Третью официальную сторону Минской площадки (ОБСЕ) вспомнили только 31,4% опрошенных", – сообщается в результатах исследования.

Практически поровну разделились позиции опрошенных о целесообразности прямых переговоров с ОРДЛО. Так 39,6% опрошенных видят в таких действиях одностороннюю уступку со стороны Украины, которая не способствует урегулированию конфликта, а 40% считают это важным шагом к восстановлению мира.

[ + – ] Видео: YouTube / Razumkov centre

Официальное признание оккупации территорий Донецкой и Луганской областей до перехода их под контроль Киева поддержали бы 45,8% опрошенных среди тех, у кого есть родственники в ОРДЛО и 52,2% среди тех, у кого в данном регионе родственников нет. В общем эту идею поддерживают 51% опрошенных.

Кроме того, предоставление Донбассу особого статуса, амнистии и новых выборов до установления Украиной контроля над этими территориями поддержало 32,3% среди тех, у кого есть родственники в ОРДЛО и 22% из тех, у кого там родственников нет.

Еще один вопрос исследования "Центр Разумкова" заданный украинцам: "Если говорить в целом, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?"

"В течение последнего года наблюдается уменьшение доли граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Соответственно, растет доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения и уменьшается доля не определившихся. Так, по сравнению с сентябрем 2019-го, доля оптимистов снизилась с 57,2% до 21,6%, пессимистов – возросла с 16,8% до 61,3%, и на 9% меньше стало тех, кто не мог определиться с ответом.

Напомним, согласно результатам недавнего опроса КМИС, большинство опрошенных (55,1%) сходятся на том, что "Украина стагнирует и не развивается, а жизнь становится все более невыносимой", а 50,9% украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры как с Москвой, так и с представителями поддерживаемых Россией "ДНР/ЛНР".