Пробационный надзор: Малюська анонсировал новый вид наказания для преступников

Новую меру будут применять к тем, кто не совершал тяжких преступлений.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в ближайшее время в Украине может появиться новый вид наказания для преступников – пробационный надзор. Министерство юстиции уже подготовило соответствующий законопроект.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания – пробацоинный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, оно рассчитано на те случаи, где суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест", – сказал Малюська.

По его словам, такую меру наказания будут применять к тем, кто не совершал тяжких преступлений. Он считает, что внедрение пробационного периода значительно снизит расходы на пенитенциарную систему.

По оценкам Минюста, один заключенный в тюрьме "стоит" бюджету больше 10 000 гривен в месяц. Затраты же на пробацию могут составить около 900 гривен, поскольку не нужно будет тратить деньги на содержание и питание осужденного.

Напомним, по словам министра юстиции, уже разработан крупный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за черту города. Предусмотрено дополнительное закрытие 8 тюрем.