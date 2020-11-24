Комаровский посоветовал, как снизить риск заражения коронавирусом

Пока нет вакцины, особенно внимательно нужно следить за состоянием слизистых оболочек.

Шансы не заболеть коронавирусом дает только вакцинация, но надежной, безопасной и доступной вакцины пока нет. "Все, что вы слышали о цинке, витаминах и т.п. – не имеет никакого отношения к вероятности заболеть", – сказал популярный телеведущий и доктор Евгений Комаровский в своем видеоблоге.

Сейчас врачи больше боятся не того, что человек заболеет, а заболеет тяжело. Что после недели насморка и температуры организм пойдет вразнос, и начнутся серьезные осложнения.

Есть данные о том, что вероятность перехода болезни в тяжелую форму, которая случается у 5−15% заболевших, зависит от того, есть ли в организме дефицит цинка и витаминов D и С. По словам Комаровского, современные медицинские протоколы рекомендуют в случае дефицита принимать их. "Но делается это не для того, чтобы не заболеть, а чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму", – подчеркнул доктор.

[ + – ]

"Заболеете вы или не заболеете – зависит только от двух факторов. Первый – с каким количеством вируса вы встретитесь. Второй – в каком состоянии будет ваш организм на момент встречи", – пояснил Комаровский. Важнейший фактор – состояние слизистых оболочек. Если они сухие, то организм практически не может остановить вирус, и тот получает все условия для размножения.

Доктор напомнил о важности дышать чистым прохладным воздухом с влажностью 40−60%. Кроме того, важно, чтобы в организме не было дефицита жидкости. "Увлажняйте дыхательные пути солевыми растворами. Но самое главное — если вы находитесь 15 минут в помещении, где нет воздухообмена, высочайшая концентрация вирусов, то ничто вам не поможет. И ваша иммунная система не сработает", – сказал он.

Напомним, Комаровский назвал карантин выходного дня, в том виде, как он был введен в Украине, "уникальным способом дискредитировать государство".