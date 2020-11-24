Смерть гендиректора КБ "Южное": в Днепре 26 ноября объявлен траур

""Человек слова, готовый делать невозможное": Александр Дегтярев умер от коронавируса.

В Днепре четверг, 26 ноября, объявлен днем траура по умершему от коронавируса генеральному директору конструкторского бюро "Южное" Александру Дегтяреву.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.

"Для почтения памяти Дегтярева Александра Викторовича, генерального директора Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля, академика НАН Украины, внезапно ушедшего из жизни, объявить в городе Днепре 26.11.2020 днем траура", – говорится в распоряжении.

По словам Филатова, Дегтярев был опытным специалистом, чье имя известно в Украине и за ее пределами.

"Знакомство с ним было для меня честью. Так же, как и для всех, кому посчастливилось работать под его руководством. Он был достойным человеком. Человеком слова, готовым делать невозможное для легендарного конструкторского бюро", – отметил Филатов.

Гражданская панихида по Александру Дегтяреву состоится 26 ноября с 11:00 до 12:00 в ДК Машиностроителей на ул. Рабочей.

Отметим, генеральный директор конструкторского бюро "Южное" скончался от COVID-19. Александру Дегтяреву, которого Офис президента назвал одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли, было 69 лет.

Дегтярев родился 31 октября 1951 года в Кировской области в России. Работал в КБ "Южное" после окончания института, с 1975 года. На должности гендиректора с 2018 года.

Прошел школу проектирования, конструирования и экспериментальной отработки ракетных комплексов стратегического и космического назначения. Внес значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческому использованию космических ракетных комплексов семейства "Зенит", "Днепр", ряда космических аппаратов и спутниковых систем.