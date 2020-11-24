МИД: Украина готова присоединиться к процессу восстановления Афганистана

Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование, а также предоставить своих специалистов-инженеров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ряд украинских компаний могут принять участие в реставрации экономики Афганистана.

Об этом чиновник заявил во вторник, 24 нобря, выступая по видеосвязи на международной конференции "Афганистан 2020" в Женеве.

"Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать наилучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать", – сообщил Кулеба участникам заседания, которое проходило при участии 66 государств и 32 международных организаций.

Министр уточнил: "Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование".

"Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения", – добавил Кулеба.

Кроме того, чиновник напомнил, что Украина в настоящее время уже принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и уверил "в продолжении этого вклада в безопасность, мир и процветание Афганистана". Глава украинского МИДа отметил, что именно экономическое развитие Афганистана лучше всего будет содействовать укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.