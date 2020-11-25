С 25 ноября Кабмин обязан за неделю предупреждать об усилении карантинных ограничений
Вместе с усилением ограничений должны объявляться и меры по поддержке населения и бизнеса, которые понесут потери из-за новых запретов.
Вступило в силу постановление Верховной Рады, которое обязывает правительство заранее сообщать о введении таких карантинных запретов:
- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном;
- посещения учебных заведений студентами и учениками;
- работы заведений культуры;
- приема посетителей в ресторанах, кинотеатрах, ТРЦ, магазинах и т.п.;
- покидать места своего проживания.
В постановлении говорится, если правительство намерено ввести более одного из этих запретов на всей территории страны или в отдельном регионе, то оно обязано обнародовать свое решение не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.
В этот же срок оно обязано проинформировать о мерах, которые будут приняты для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования.
Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял постановление 641, которым в Украине вводится карантин выходного дня с 14 ноября. Также премьер-министр заявил, что идеальным выходом было бы ввести полный локдаун на 3 недели, но экономика этого не выдержит.
16 ноября вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила, что в Верховной Раде руководители фракций зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабмина о введении в стране карантина выходного дня. Постановление депутаты не поддержали.
По данным СМИ, решение о продлении до 31 декабря карантина выходного дня уже есть, но его пока не оформили постановлением.