От централизованного отопления можно отключиться только целым домом, – Верховный суд

Отключение отдельных квартир суды считают незаконным.

Еще в 2017 году одному из жителей многоэтажки в Дружковке Донецкой области горсовет отказал в отключении его квартиры от сетей центрального отопления и в организации индивидуального отопления. За три года дело прошло все инстанции, и в начале ноября 2020 года Верховный суд постановил, что разрешение на отключение от сетей централизованного отопления и теплоснабжения может быть выдано только при условии отключения целого жилого дома.

Отметим, что данное решение суда по своей сути не является новым. По этому вопросу существует постоянная и неизменная судебная практика – индивидуальные отключения всегда признаются незаконными. А за самовольное отключение можно еще и дополнительно быть наказанным деньгами.

Так одно из коммунальных предприятий обратилось в суд с иском, в котором просило взыскать с потребителя задолженность по тепловой энергии в размере 26 тыс. грн. Ответчик, возражая против иска, указал, что на момент начисления задолженности он был отключен от сетей теплоснабжения.

Все суды встали на сторону коммунальщиков. Верховный суд указал, что доводы ответчика о неполучении услуг являются необоснованными, поскольку он отключился самовольно.

Суд напомнил, что потребитель имеет право отказаться от получения коммунальных услуг, но отключение производится только в соответствии с утвержденным порядком. Соответствующее постановление суд принял в сентябре 2019 года.

В частности, отключение от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой осуществляется только в случае, когда есть техническая возможность для этого. То есть, когда отключение не нарушит работу существующих инженерных систем, нормы проектирования и т.д. и т.п. Решение об отключении принимает специальная комиссия, а работы по отключению выполняет уполномоченная монтажная организация.

Другими словами, коммунальщики выступают против подобных отключений не только потому, что теряют потребителя и часть дохода, но и потому, что "точечные" отключения могут нарушить работу системы теплоснабжения.

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