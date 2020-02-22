Горячий январь. Откуда берутся аномальные платежки за отопление и что делать

Коммунальная тема вновь в повестке дня. Несмотря на аномально теплую зиму и снижение стоимости гигакалории в декабре и января примерно на 20% по сравнению с ценами прошлого года, январские платежки за отопление повергли в шок многих украинцев. Фокус собрал истории киевлян, которым выставили счета, превышающие 200 гривен за квадратный метр и разобрался, что могло вызвать эти аномалии

12 тыс. гривен за "двушку" на 60 кв. метров

"Бить тревогу мы начали еще в начале года, когда увидели счета за декабрь. За мою квартиру площадью 60 квадратов насчитали 3300 гривен, в то время как за ноябрь счет был в 1700 гривен. Но дальше – больше. В феврале в электронных кабинетах появились счета, которые просто ошарашили. За отопление однокомнатной квартиры в 39 квадратов соседу выставили счет на 8 тыс грн, а на мои квадратные метры насчитали больше 12 тыс. грн", – рассказывает Фокусу киевлянка Татьяна, проживающая в доме 7Б на улице Максимовича.

При этом на тестовом сайте КГГА teplo.org.ua говорится, что теплоснабжение дома 7Б еще в ноябре 2019 года осуществлялось по тарифам, которые используются для домов без общедомового счетчика. При этом из 132 квартир в 89 установлены индивидуальные счетчики. Это важная деталь, на которую стоит обратить внимание.

В ноябре киевлянке Татьяне за квадратный метр насчитали 28,44 грн. В декабре, когда, по показаниям общедомового счетчика, дом потребил почти 120 Гкал – 54,62 грн/кв. м. В январе потребление дома выросло со 120 до 358 Гкал, а стоимость коммунальной услуги достигла 212 грн/кв. м. Несмотря на высокую среднемесячную температуру – около +0,8 °C.

Как жители дома в январе могли потребить почти в три раза больше тепловой энергии, чем в декабре – загадка. Добиться внятных объяснений от поставщика услуг "Киевтеплоэнерго" не удалось ни жителям, ни Фокусу. На официальный запрос издания ответа не последовало.

Дом уменьшается – сумма увеличивается

"Посмотрите на две платежки, которые пришли нам за отопление. Сумма выросла практически на 1000 грн, а за что? Месяц был теплый, цены на отопление не повышались, в нашем доме, сколько живу, топят отвратительно. Но если присмотреться, то произошло вот что. Мой дом потребил 140 Гкал тепла (в аномально теплый январь) и одновременно уменьшился в размерах с 7384 кв. м до аж 6908 кв.м. Пропало 476 квадратных метров дома! Чтобы увеличить цену, не повышая тарифы, нужно просто на бумаге уменьшить дом в размерах", – пишет в Facebook жительница Печерского района.





Но каким бы аномалиям в платежках не подвергались жилой дом или количество Гкал у "Киевтеплоэнерго" для всех один универсальный ответ, в котором поставщик тепла указывает тарифы и стоимость гигакалории в этом сезоне, а заодно рассказывает о снижении газовой составляющей, ставшем возможным благодаря правительству. Для тех, кому этой информации недостаточно, пресс-служба дополнительно отмечает, что сравнивать начисления за отопление в 2020 году с аналогичными месяцами прошлых годов неправильно, поскольку тарифы менялись. Насколько это соответствует реальности, Фокус расскажет ниже на конкретном примере.

А у соседей по нулям

"У меня всегда были высокие платежки за тепло (около 2 тыс. грн) за 51,4 кв. м отапливаемой площади, но в январе пришла рекордная – на 3,3 тыс. грн. Причем если перемножить объем потребления – 2,4043 Гкал на тариф (1654,41 грн), то сума будет еще выше – 3977,7 грн. Как объяснили в "Киевтеплоэнерго", сумма оказалась ниже за счет газовой скидки (в платежке об этом не пишут)", – рассказывает Фокусу киевлянка Инна Звягинцева.

Кстати, дом, где проживает Инна, также подвергся метаморфозе. В платежке за январь 2020 года отапливаемая площадь дома уменьшилась в 5 раз – с 15 056,6 кв. м до 2 983,9 кв. м.

"Физически с домом ничего не происходило, поэтому эта цифра явно ошибочная. Пока что у меня две версии происходящего: случайная или преднамеренная ошибка в подсчетах у "Киевтеплоэнерго". И вторая версия: огромное потребление получается за счет соседей, которые ставят квартирные счетчики тепла и не включают батареи", – предполагает Звягинцева, – "Я видела четыре платежки соседей, у которых квадратное потребление тепла равняется нулю. То есть, фактически, они греются за счет меня и этот факт поставщик тепла не учитывает в расчетах".

Последнее предположение, впрочем, не совсем корректно, поскольку, согласно утвержденной Кабмином методике расчета, если показания индивидуального счетчика оказываются ниже определенного уровня, то должно происходить доначисление.

Что поменялось?

Киевлянин Михаил, платежка которого в январе выросла почти в два раза – с 30,5 грн за кв. м до 57,5 грн – рассказывает Фокусу, что увеличение сумм в январских платежках связаны с изменением методики расчета доли отопления мест общего пользования (МОП).

Пытаясь разобраться со своей проблемой, он сравнил два месяца с почти одинаково среднемесячной температурой – январь 2020 (+0,8 °C) и февраль 2019 (+0,6 °C).

Его дом в феврале 2019 года потребил 150 Гкал, а в январе 2020 – 166. Такая разница полностью объясняется разным количество дней в сравниваемых периодах. Однако, несмотря на снижение тарифа с 1654 до 1357 гривен за гигакалорию, тариф для квартир без индивидуального счетчика вырос с 30,36 до 57,5 гривен за кв. м.

Как это стало возможно и могут ли в этом случае быть виноваты нерадивые соседи, не передающие данные теплосчетчиков или занижающие показатели?

Михаил решил убедиться в этом самостоятельно и углубился в «Методику распределения между потребителями объемов потребленных в доме коммунальных услуг», утвержденную Кабмином в ноябре 2018 года. Несмотря на то, что документ вступил в силу еще в январе 2019 года, Киевтеплоэнерго имплементировало его лишь через год. Документ, среди прочего, устанавливает долю МОП от общего потребления дома. Если раньше 30% всего потребления дома равномерно распределялось между квартирами, вне зависимости от наличия индивидуальных счетчиков, то теперь для домов высотой в 6 и выше этажей – только 10%.

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Расчет по старой методике привел Михаила к тарифу 34 гривны за кв. м., который был бы совершенно обоснованным, если бы не снижение стоимости одной гигакалории по сравнению с февралем прошлого года почти на 20%.

Узнать наверняка, почему платежка, даже с поправкой на новую методику расчета, увеличилась, можно было бы после проверки индивидуальных квартирных счетчиков и уточнения площади дома, которая использовалась для расчета, но "Киевтеплоэнерго" не спешит этого делать.

Что делать? Инструкция потребителю

Первое, что должен сделать потребитель при анализе платежек – отделить в итоговой стоимости тариф от потребленных физических величин тепла.

"В столице тариф "Киевтеплоэнерго" изменяется сейчас ежемесячно — до ноября включительно он был 1654,61 грн/Гкал или 38,50 за кв.м отапливаемой площади (если без счетчика), потом в декабре 2019 снизился до 1290,60 грн/Гкал и 30,03 грн/кв.м. (пересчет с коэффициентом 0,78), а потом немного поднялся в январе 2020 до 1356,78 грн/Гкал и 31,57 грн/кв.м. (пересчет с коэффициентом 0,82). У другого поставщика тепла в столице – "Еврореконструкции" тариф не менялся с начала 2019-го — 1341,53 грн/Гкал и 35,67 грн/кв.м. Связанно это с тем, что Дарницкая ТЭЦ работает на угле, тогда как основное городское теплохозяйство газовое", – рассказывает Фокусу экономический эксперт Андрей Блинов.

Выделив объемы физического потребления, далее их следует изучить на предмет аномалий. По словам Андрея Блинова, отдельные поставщики, которые снимают показания общедомовых счетчиков, выставляют платежки не за месяц, а за определенное количество дней. В таких случаях, чтобы понять, есть ли аномалия в потреблении у дома, надо посмотреть на ежедневные объемы потребления тепла в этом и, например, предыдущем отопительном сезоне. Для этого на счетчике тепла, например общедомовом, есть показания гигакалорий. От показаний на дату конца периода вычитаются показания на дату начала, и результат делится на количество дней, из которых состоит этот период.

"У целого ряда многоквартирных домов в результате такого анализа выявился всплеск потребления в январе этого года в 1,5-3 раза. В частности, это произошло и в моем ОСМД, где показатели потребления поднялись почти вдвое", – рассказывает эксперт.

Происходить такое может по трем причинам:

откровенные приписки — некорректное снятие показаний общедомового счетчика, неожиданное изменение отапливаемой площади дома;

неоправданное увеличение объемов подаваемого тепла (резкое повышение температуры носителя) без видимых погодных причин;

использование поправочных коэффициентов, которые учитываются для нужд горячего водоснабжения.

Вдобавок ко всему проблему можно найти и в применении коммунальными компаниями новой методики распределения между потребителями объемов коммунальных услуг в здании. С конца 2019 года некоторые коммунальщики стали внедрять новую методику, разработанную Минрегионов согласно требованию Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" от 22 ноября 2018 года, о которой Фокус рассказывал выше. В результате использования которой счета для квартир без теплосчетчика увеличились, в среднем, в 1,5-3 раза.

Как решить проблему?

Андрей Блинов полагает, что во всех случаях целесообразно требовать от поставляющей организации подробного объяснения причин и механизма начисления объемов потребления тепла домом.

"Явление явно носит не единичный характер, а стала своеобразной схемой нерадивых тепловиков, которые в условиях низкого потребления энергоносителей из-за теплой зимы пытаются обеспечить себе привычную рентабельность", – говорит эксперт.

А что если виной недобросовестные соседи, умышленно занижающие свои показатели?

В этом случае также следует обратиться к методике расчета, в которой предусмотрены доначисления, если владелец квартиры подает низкие или нулевые показатели индивидуального счетчика. Как удалось установить киевлянину Михаилу, в его доме такое доначисление достигает 10% общего потребления, а показатели ниже нормы передают 60% квартир со счетчиками.

Так что если в вашем доме горизонтальная разводка отопления, позволяющая установку индивидуальных счетчиков, значит, вам стоит запросить у коммунального предприятия проверку общедомового счетчика с последующим уведомлением всех жильцов о его результате и показателях. Также необходимо проверить данные, которые жильцы о своем потреблении подают "Киевтеплоэнерго". Если окажется, что проблема кроется в недобросовестных соседях – коммунальное предприятие снимет с учета квартирные счетчики проштрафившихся пользователей.

Однако, чтобы дом и платежки проверили на наличие каких-либо проблем и ошибок, необходимо привлечь внимание коммунального предприятия и обслуживающей компании. Но, как показывает практика, сделать это бывает совсем непросто.