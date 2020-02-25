53 тыс. грн за отопление: киевлянка напишет заявление в полицию, Киевтеплоэнерего отрицает вину

Женщине еще в конце октября установили индивидуальный счетчик отопления, но до сих пор его не опломбировали

Киевлянка Елена Тищенко, которая получила платежку за отопление за январь на 53 тыс. грн, напишет заявление на Киевтеплоэнерго в полицию. Об этом она сообщила в комментарии Фокусу.

Она также объяснила, что заявление напишет по ст. 190 ККУ ("Мошенничество") и будет требовать возмещения морального ущерба. С ней уже связался нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, которого сама киевлянка называет "адвокатом Зеленского".

Женщина рассказала, что ОСББ ей всячески помогает и что у нее в квартиле установлен индивидуальный счётчик. Его установили еще 26 октября по программ КГГА, но до сих пор не опломбировали. При этом, по словам членов правления ОСББ, они подавали документы по счетчикам централизованно, а квартирный счетчик Елены не был опломбирован вместе со всеми, поскольку она она опасалась предоставлять руководству ОСББ паспорт на квартиру. В результате, документы в ЦКС попали только в январе. На данный момент счетчик киевлянки уже опломбирован, а директор "Энергосбыта" Киевтеплоэнерго Константин Лопатин пообещал женщине сделать перерасчет, распределив ее долг между соседями.

Отметим, что вчера пресс-служба Киевтеплоэнерго подтвердила подлинность платежки. В компании объяснили, что такую сумму платежа ей начислили, поскольку ее квартира была единственной из 177 в доме с неподключенным счетчиком.

"Нет, это не ошибка и не технический сбой. Дело в том, что в 23-этажном доме на улице Е. Сверстюка, 52-В с 177 квартир в начале отопительного сезона только 5 квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии. Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика", - говорится в сообщении..

В компании также добавили, что такое начисление с точки зрения закона правильное, но "противоречит логике справедливых начислений для клиентов". Возникновение подобных ситуаций там пояснили несовершенствием нормативной базы, в частности утвежденными еще в 2015 году Кабмином правилами предоставления услуг по отоплению и водоснабжению.

"Методика вызывает коллизию, когда финансовая нагрузка по разнице между показателями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета и МОП (места общего пользования) возлагается на потребителей без индивидуальных счетчиков. Когда в доме без индивидуальных счетчиков остается 2-4 квартиры, суммы начислений становятся шокирующими", - отметили в компании.

В Киевтеплоэнерго пообещали провести перерасчет киевлянке и собираются обращаться в Кабмин с просьбой пересмотреть методику.

При этом директор Энергосбыта Киевтеплоэнерго Константин Лопатин, который в данный момент проводит встречи с жильцами "проблемных" домов в Киеве, рассказал журналисту Фокуса, что в компании частично применяют новую методику, утвержденную Кабмином в 2018 году, в части расчета МОПов, несмотря на то, что осенью 2019 года Минрегион в письме-разъяснении приостановил вступление ее в силу до апреля.

В октябре 2018 года Минрегион утвердил новую"Методику распределения между потребителями объемов потребленных в доме коммунальных услуг". Документ, среди прочего, устанавливает долю МОП от общего потребления дома. Если раньше 20-30% всего потребления дома равномерно распределялось между квартирами, вне зависимости от наличия индивидуальных счетчиков, то теперь для домов высотой в 6 и выше этажей – только 10%. В итоге на жителей квартир без счетчиков фактически ложится основная нагрузка за отопление дома в целом.

Лопатин заявил, что на данный момент старая методика отменена, а вступление в силу новой приостановлено, однако компания ее частично использует ввиду необходимости как-то рассчитывать плату за отопление МОП.

"Задайте вопрос Минрегиону, Кабмину. У нас в стране есть органы, ответственные за проведение регуляторной политики", — сказал Константин Лопатин в ответ на вопрос корреспондента Фокуса о том, почему одна методика была отменена, а введение другой приостановлено. В то же время директор "Энергосбыта" отметил, что компания пока не применяет доначисления квартирам, которые подают нулевые или низкие показания индивидуальных счетчиков и не смог объяснить, почему компания использует только определенную часть новой методики.

Напомним, такие случаи начисления рекордных сумм за отопление не редкость. Фокус разбирался, откуда берутся аномальные платежки и что делать в таких случаях.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством Нафтогазом потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%.