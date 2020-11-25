Активистка Femen разделась под Офисом президента в поддержку Стамбульской конвенции (фото)

Акция была организована по мотивам картины Пабло Пикассо "Девочка на шаре".

25 ноября, в 11:10, под Офисом президента Украины (ОРУ) движение Femen провело акцию с призывом против насилия над женщинами. Они приурочили ее к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Акция состояла в том, что активистка подошла к подъезду №2 здания ОПУ, обнажилась и залезла на шар, который является частью композиции входной группы здания.

[ + – ] активистка Femen возле ОПУ

"Femen требует от властей Украины немедленной ратификации главного международного правозащитного акта женщин – Стамбульской конвенции. Девочка на шаре символизирует шаткое положение украинских женщин и их абсолютную беззащитность перед патриархальным произволом", – так объяснили свою акцию в Femen.

[ + – ] Пикассо. "Девочка на шаре", 1905 год [ + – ] Femen. Акция, 2020 год

Активистку задержали и доставили в Печерский районный отдел полиции. "Мы установили ее анкетные данные – ей 32 года. Также уже составлен в отношении нее административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", — сообщила пресс-офицер Печерского райотдела Оксана Тищенко.

Эта статья предусматривает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, в Париже полуголые активистки движения Femen устроили акцию перед Елисейским дворцом, где должна была состояться встреча нормандской четверки. Девушек было двое. Они выбежали на улицу перед дворцом и скандировали "Stop Putinʼs war!" ("Остановите войну Путина!").

После голосования на местных выборах Зеленского возле выхода из избирательного участка ждала представительница Femen без верхней одежды. "Хватит насиловать страну", – кричала девушка.