Активистки Femen с голой грудью призвали в Париже остановить войну Путина
2019-12-09 15:21:51
Активисток сразу задержала полиция
В Париже полуголые активистки движения Femen устроили акцию перед Елисейским дворцом, где сегодня состоится встреча нормандской четверки. Об этом в соцсетях сообщают присутствующие на месте журналисты.
Как пишет Громадське, девушек было двое. Они выбежали на улицу перед дворцом и скандировали "Stop Putin's war!" ("Остановите войну Путина!").
Активисток сразу задержали полицейские.
Напомним, сегодня в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки. Начало саммита запланировано на 17:00. Перед эти Зеленский встретится президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Уже после саммита украинский глава государства проведет переговоры с Путиным.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.