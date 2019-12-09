Активисток сразу задержала полиция

В Париже полуголые активистки движения Femen устроили акцию перед Елисейским дворцом, где сегодня состоится встреча нормандской четверки. Об этом в соцсетях сообщают присутствующие на месте журналисты.

Как пишет Громадське, девушек было двое. Они выбежали на улицу перед дворцом и скандировали "Stop Putin's war!" ("Остановите войну Путина!").

Активисток сразу задержали полицейские.

Напомним, сегодня в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки. Начало саммита запланировано на 17:00. Перед эти Зеленский встретится президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Уже после саммита украинский глава государства проведет переговоры с Путиным.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.