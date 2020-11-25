Синод Кипрской православной церкви официально признал ПЦУ

Архиепископ Хризостом II еще в октябре во время литургии впервые упомянул имя митрополита Епифания.

Священный Синод Православной церкви Кипра (ПЦК) принял решение о признании автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). За такое решение проголосовали 10 представителей Синода ПЦК, а против проголосовали 7.

Об этом сообщает Cyprus-Mail.

В Синоде объяснили, что решили не противостоять предстоятелю Кипрской православной церкви архиепископу Хризостому II, который 24 октября, во время литургии впервые упомянул имя предстоятеля автокефальной ПЦУ, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, что фактически является по сути ПЦУ.

В свою очередь пресс-служба ПЦУ добавила, что священный Синод церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 года детально обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминанием архиепископом Хризостомом II Епифания как предстоятеля ПЦУ, и решил не выступать против этого решения.

Отметим, Хризостом II в субботу, 24 октября, во время литургии впервые упомянул имя предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.