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СБУ задержала за госизмену командира подразделения Национальной гвардии (видео)

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госизмена национальная гвардия
Фото: скриншот

Российских кураторов больше всего интересовали детали международной помощи, оказываемой Нацгвардии.

По данным следствия, военнослужащий Национальной гвардии Украины в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ (военной разведки). Он собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

переписка агента с кураторами
Фрагмент электронного письма

В ходе обысков по месту службы и жительства подозреваемого обнаружены доказательства его противоправной деятельности.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Суд избрал мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Операция проводилась Департаментом военной контрразведки СБУ.

Напомним, на пункте пропуска "Каланчак" (Херсонская область) при попытке выезда в аннексированный Крым задержан украинец, который помогал российским силовикам при проведении незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах Хизб ут-Тахрир.