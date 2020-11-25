Из аквариума, куда забрался херсонский шутник, утилизируют всю рыбу (видео)

Парень залез в аквариум к живым карпам на глазах изумленных посетителей магазина "Сильпо".

Рыбу, которая находилась в аквариуме в супермаркете "Сильпо" в Херсоне, куда ради шутки залез местный пранкер 22 ноября, полностью утилизируют. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

Была вызвана специальная служба, которая провела дезинфекцию емкости, в которую залез парень. Что касается живой рыбы, которая во время инцидента находилась в аквариуме, составлен акт о списании товара, к реализации она не допущена. Теперь 36 килограммов карпа ожидают утилизации. Из-за действий хулигана администрация супермаркета обратилась в полицию с соответствующим заявлением, – говорится в сообщении.

Парень залез к живым карпам на глазах изумленных посетителей магазина. В аквариуме он находился только в плавках, маске, очках и шапочке для плавания. Им оказался 26-летний Михаил Шаталов, который у себя в Istagram часто публикует свои розыгрыши.

Журналист местной Херсонской мастерской новостей Ксения Машкова отметила, что за утилизованную рыбу этому шутнику выставят счет.

Шаталов же в соцсети заявил, что хотел купить всю рыбу, после того, как узнал об утилизации, но передумал, когда на него заявили в полицию. Дальше он собирается решать этот вопрос с юристами.

На видео присутствует нецензурная лексика!

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Напомним, в Китае в торговом центре города Цзясин работница одного из магазинов упала к голодным акулам, когда тех кормили. На помощь девушке в аквариум бросились два охранника. Они вовремя вытащили женщину из воды. В ходе инцидента никто не пострадал.