"Укрзализныця" ввела в работу дополнительные "новогодние" поезда (расписание)

Судя по анонсу "УЗ", в компании настроены оптимистично и не ожидают локдауна.

В преддверии зимних праздников "Укрзализныця" возобновляет движение ряда поездов, о чем сама же и сообщила.

"Укрзализныця активно готовится к перевозкам пассажиров во время новогодних праздников. Работа осуществляется в нескольких направлениях: назначаются поезда, продлеваются маршруты, увеличивается периодичность курсирования", – отмечает "УЗ" у себя на сайте в среду, 25 ноября.

Как отметили в компании, это основные пассажирские маршруты: "На этих поездах пассажиры смогут путешествовать во время новогодних и рождественских праздников в популярных направлениях: Киев – Солотвино, Одесса и Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель-Одесса, Мариуполь-Львов и Хмельницкий-Лисичанск".

В частности, возобновляется движение следующих поездов:

№ 13/14 "Киев-Солотвино" будет ходить каждый день из столицы с 13 декабря, в обратном направлении – с 14 декабря;

№ 26/25 "Одесса-Львов" – ежедневно из Одессы с 13 декабря, в обратном направлении – с 14 декабря;

№ 58/57 "Ковель-Одесса" – через день из Ковеля с 13 декабря, а с 14 декабря – из Одессы;

№ 70/69 "Мариуполь-Львов" – ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова – с 15 декабря;

№ 138/137 "Хмельницкий-Лисичанск" – с 13 декабря ежедневно из Хмельницкого, в обратном направлении – с 14 декабря;

№ 357/358 "Киев-Рахов" – каждый день с 18 декабря из Киева, с 19 декабря – из Рахова;

№ 745/746 "Киев-Славское" – раз в день с 15 декабря в обоих направлениях;

Уже возобновлено курсирование поездов № 142 "Львов-Бахмут" и № 217/218 "Киев-Рахов".

Также было назначено курсирование дополнительных поездов:

№168 "Львов-Одесса" будет ходить в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021-го;

№198 "Ковель-Львов" осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года, а также 3-го, 6-го, и 10 января 2021-го;

№ 768/767 "Киев-Херсон". Из Киева поезд будет курсировать 29 и 30 декабря 2020 года, а также 3-го и 10 января 2021-го. Из Херсона: 30-го и 31 декабря 2020 года, а также 4 и 11 января 2021 года.

Кроме того, назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

№ 774 "Киев-Шостка" на 30 декабря 2020-го и 6 января 2021 года;

№ 782 "Киев-Черкассы" – аналогично – на 30 декабря и 6 января.

Продлен маршрут следования поездов:

№ 779/780 "Сумы-Винница".

Кроме того, сообщается, что с 13 декабря этого года ежедневно будут курсировать поезда:

№ 41/42 "Днипро-Трускавец";

№ 43 "Ивано-Франковск-Киев";

№ 45/46 "Лисичанск-Киев";

№ 118/117 "Черновцы-Киев".

Напомним, с 1 ноября в "Укрзализныце" пообещали снизить стоимость билетов в поездах "Интерсити" почти на 15%.