В Киеве неизвестные установили памятник Ленину и брали деньги за фото с ним

Полиция такой бизнес не оценила и выписала предписание на демонтаж памятника.

В Киеве в районе станции Почайна неизвестные установили памятник коммунистическому вождю Владимиру Ленину, обвязали шею постамента желто-синим флагом и прикрепили несколько табличек с расценками для желающих сфотографироваться рядом с постаментом.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Сейчас.

За фотографию с Лениным предприниматели просили 20 гривен, за видео – 50 гривен.

На постаменте поместили надпись: "Ленин-шоу онлайн".

"Полиция такой бизнес не оценила и выписала предписание на демонтаж памятника", – говорится в сообщении.

Вскоре правоохранители приехали на место происшествия, сделали предписание о нарушении правил благоустройства, памятник оперативно демонтировали и увезли.

Отметим, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины одобрила закон о "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика. В мае того же года в Украине началась декоммунизация – начался демонтаж памятников советской эпохи, населенные пункты, названные в честь "красных" деятелей, были переименованы.

В августе 2017 года тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что на территории страны не осталось ни одного памятника Владимиру Ленину.

Напомним, художник Дэвид Датуна из Нью-Йорка хочет построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело вождя большевиков. За это он готов заплатить миллион долларов, а если этого окажется мало, то и о миллиард.