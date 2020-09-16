Символ перемен. Художник из США хочет скопировать мавзолей и выкупить тело Ленина

Тело вождя пролетарской ревоолюции художник готов выкупить за миллион долларов, "а может и за миллиард".

Художник Дэвид Датуна из Нью-Йорка хочет построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело вождя большевиков.

Об этом пишут РИА Новости.

"Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента", – цитирует издание слова художника.

Желание популярного художника связано еще и с тем, что, по его мнению, Америка движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Датуна отметил, что Мавзолей построить несложно, а вот "построить" второго Ленина нельзя.

"Поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги", – цитирует пресс-служба слова Датуны, причем речь идет о миллионе долларов, а если этого окажется мало, то и о миллиарде.

Напомним, недавно Союз архитекторов России решил собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено. Позже Союз архитекторов России отменил конкурс по отбору лучших идей эксплуатации мавзолея на Красной площади после выноса оттуда тела Владимира Ленина. Как выяснилось, россияне без восторга восприняли идею Союза архитекторов, обвинив организацию "во всех грехах".

Мавзолей на Красной площади в Москве в его нынешнем виде был построен в 1930-м году по проекту Алексея Щусева. Вынести из мавзолея тело Ленина уже предлагали. В 2019 году президент РФ Владимир Путин говорил, что идею перенести Ленина из Мавзолея не одобряет.

Кто такой Дэвид Датуна?

Дэвид Датуна – американский художник, коллекционер произведений искусства. Получил широкую известность после продажи портрета президента России "Всевидящий В.", стоимостью более 400 тысяч евро.

Скриншот со страницы Дэвида Датуны / Instagram

Еще большую популярность приобрел после того, как съел работу итальянского художника Маурицио Каттелана, которая была продана более чем за сто тысяч долларов прямо в галерее. После трапезы видео поедания банана художник опубликовал в своем Instagram, отметив, что ему нравятся работы Каттелана и что это было "очень вкусно".