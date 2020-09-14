Обвиняют "во всех грехах". В России отменили конкурс проектов использования мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс по отбору лучших идей эксплуатации мавзолея на Красной площади после выноса оттуда тела Владимира Ленина.

Как выяснилось, россияне без восторга восприняли идею Союза архитекторов, обвинив организацию "во всех грехах".

"Да, мы отменили проведение конкурса. Нас обвиняют во всех грехах, что мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? Это невозможно. Очень много негатива", — сказал глава организации Николай Шумаков, отметив, что в ближайшие годы возобновление проведения конкурса не планируется.

Не смог спасти ситуацию и тот факт, что конкурс не предполагал собственно снос мавзолея.

"Это концептуальный, творческий конкурс, это никоим образом не политический конкурс. Мы не собираемся ни сносить, ни выносить тело Ленина, мы пытаемся архитектурно осмыслить, как можно использовать мавзолей в той самой ситуации, когда все-таки через 50 лет тело Ленина вынесут", — подчеркнул позицию архитекторов глава соответствующей организации.

Шумаков также добавил, что организация ратует исключительно "за его сохранение".

"Мы очень переживаем за судьбу мавзолея, потому что в последнее время идут какие-то поползновения по его сносу", — резюмировал он.

Справка

Мавзолей на Красной площади в Москве в его нынешнем виде был построен в 1930-м году по проекту Алексея Щусева. Вынести из мавзолея тело Ленина уже предлагали. В 2019 году президент РФ Владимир Путин говорил, что идею перенести Ленина из Мавзолея не одобряет.

Напомним, недавно Союз архитекторов России решил собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено.