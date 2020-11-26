В Черном море произошел разлив нефти. Администрация морских портов скрыла инцидент

По предварительным данным, разлив произошел с судна "Аметист", которое пришвартовано в городе Черноморске, Одесской области.

Государственная экологическая инспекция Украины сообщила, что Администрация морских портов Украины утаила от них информацию о разливе нефти в акватории Черного моря.

"О разливе нефти с судна "Аметист" Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами. Напомню, что с момента, когда были ликвидированы морские инспекции Горсэкоинспецкии, наши сотрудники не имеют права заходить в портовую зону и целиком полагаются на добросовестность портовиков", – рассказал глава Госэкоинспеции Андрей Малеваный.

По его словам, по предварительным данным разлив произошел с судна "Аметист", в городе Черноморске, Одесской области.

Как сообщается на сайте ведомства, узнав о факте загрязнения акватории Инспекция направила запрос в АМПУ, Черноморский филиал АМПУ, а также капитану морского порта Черноморск и Государственной пограничной службе Украины. "В АМПУ сообщили, что никаких нарушений не обнаружено", – отметил чиновник.

Глава Госэкоинспеции рассказал, что в связи с таким ответом было принято решение, совместно с пограничниками подойти к причалу где пришвартовано указанное судно: "В результате чего наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов".

"То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!", – пояснил Малеваный.

Сообщается, что по факту попытки сокрытия происшествия и халатности сотрудников Черноморского филиала АМПУ Госэкоинспекция обратилась в Одесскую областную прокуратуру, и в территориальное управление ГБР в Николаеве, а о факте загрязнения моря – сообщила в полицию.

"Позиция АМПУ, что стоит на стороне загрязнителей окружающей среды, превращает наше сотрудничество в фарс. Потому что вместо оперативной реакции на события от Госэкоинспекции скрывают информацию, и в результате морская экосистема каждый раз несет потери. А самое главное – никто за это не несет наказание, а, следовательно, все будет повторяться снова и снова", – подчеркнул глава Малеваный.

Ранее в СМИ появилась информация о том, неиспользуемый буксир морской поисково-спасательной службы "Аметист", пришвартованный в Черноморске, потерпел аварию: в процессе откачки воды из трюмов произошла утечка нефтепродуктов. Администрация морского порта Черноморск в ответ написала в Facebook опровержение, отметив, что в Одесской области в акватории Черного моря не тонет буксир "Аметист", а информация о разливе нефтепродуктов также не соответствует действительности.

Напомним, аварийный танкер "Delfi", затонувший в 2019 году возле одесского пляжа Дельфин, и почти год загрязнявший воду в зоне, где купаются люди, 10 сентября отбуксировали в нефтегавани порта города Черноморска.