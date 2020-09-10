Конец истории с Delfi: танкер отбуксировали в нефтегавань Черноморска

Аварийный танкер Delfi, затонувший возле одесского пляжа Дельфин, отбуксировали в нефтегавани порта города Черноморска, которые находятся более, чем в десяти километрах от места крушения танкера.

Как сообщает "Укринформ", танкер прибыл в Черноморск около 14:00 часов в сопровождении плавучего крана "Атлас-4" и буксиров "Топаз" и "Диамант".

"10 сентября около 14:00 часов танкер Delfi, который буксировали в порт Черноморск буксиры "Топаз" и "Диамант", прошел Бурлачью балку и направился для швартовки у причала №24. Сейчас продолжается швартовки судна в нефтегавани порта", – передает информагентство.

Работы по подготовке к оnбуксировке Delfi не прекращались даже ночью:

Скриншот с видео: YouTube / "Думская 1"

Сообщается также, что операцию по снятию танкера с мели, также доставку его в Черноморск осуществила компании "Краншип" по заказу стивидора Одесского порта "Бруклин-Киев".

Видео: YouTube / "Думская 1"

Напомним, Delfi был снят с мели на побережье города Одессы в ночь на 10 сентября, о чем отрапортовал в районе 7:00 утра министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Еще в декабре 2019 года в Администрации морских портов Украины заявили, что поднимут затонувшее в ноябре судно за две недели.