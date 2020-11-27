В 2020 году в Украине стало больше домашнего насилия: названа причина

С начала года в полицию поступило на 54% больше сообщений о домашнем насилии, чем за весь 2019-й.

В Украине в этом году в полицию поступило на 54% больше сообщений о домашнем насилии, чем в прошлом году. Об этом сообщила замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко на пресс-брифинге, посвященном проведению Всеукраинской информационной кампании "16 дней против насилия", передает Укринформ.

По ее словам, было составлено на 27% больше протоколов об административном правонарушении, было вынесено в 5 раз больше срочных запрещенных предписаний и взято на учет на 22% больше обидчиков.

"Действительно, карантин, который был вызван пандемией COVID-19 еще больше обнажил проблему домашнего насилия. И в таких условиях Министерство внутренних дел несколько пересмотрело подходы к предотвращению и противодействию этому явлению", — заявила Павличенко.

Для борьбы с увеличившимся уровнем домашнего насилия увеличено количество специализированных мобильных групп реагирования. Сегодня их 54 по всей стране. При этом, к реагированию на случаи домашнего насилия привлекаются и другие подразделения.

Напомним, секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что в условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. Фонд ООН в области народонаселения сообщает, что из-за пандемии коронавируса в мире растет количество случаев домашнего насилия, нежелательных беременностей и других нарушений прав женщин.