Киевлянин устроил стрельбу возле аптеки из-за просьбы надеть маску

Стрелка оштрафовали за нарушение карантина. Кроме того, ему грозит уголовная ответственность.

В Киеве 44-летний мужчина открыл стрельбу за отказ надеть маску. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленник пришел в аптеку на улице Бассейной "на веселе", а работники и посетители начали делать ему замечания из-за отсутствия маски на лице. Но он отказался надевать маску, уходить из аптеки и начал нецензурно выражаться.

Заведующая аптеки вызвала частную охрану, которая вывела его на улицу.

"Мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал", — рассказали полицейские.

Прибывшие полицейские задержали мужчину и забрали у него предмет из которого он стрелял. По словам правоохранителей, это был предмет, похожий на стартовый пистолет. Кроме того, на экспертизу забрали и патроны, которые были при нем.

Возбуждено дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантинных ограничений на него составили административный протокол.

Напомним, в одном из супермаркетов Луцка, который находится по улице Конякина, 35-летний мужчина решил вызвать полицию после того, как сотрудники супермаркета отказались его обслуживать без медицинской маски. Между ним и приехавшими на вызов патрульными началась драка, после которой заявителю выписали два штрафа: за нарушение карантина и за парковку на месте для людей с инвалидностью