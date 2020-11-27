Из Китая в Европу: "Укрзализныця" начала сотрудничество с почтовой компанией DHL по поставкам грузов из КНР

Укрзализныця и немецкая почтовая служба DHL будут развивать контейнерные железнодорожные перевозки из Китая в ЕС.

В пятницу, 27 ноября, "Укрзализныця" подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией "DHL Global Forwarding", которая является подразделением одной из ведущих мировых почтовых компаний "Deutsche Post DHL".

Договор подписали глава правления "УЗ" Владимир Жмак, исполнительный директор Центра транспортной службы "Лески" Эдвин Берзиньш и генеральный директор "DHL GF" Стив Хуанг.

В сообщении "УЗ" указано,что "Укрзализныця" и компания "DHL" будут "организовывать контейнерные поезда, привлекать дополнительные грузы и расширять географию перевозок".

"На основе филиала ЦТС "Лески" в Киеве планируем создать мощный логистический центр для грузов компании DHL", – написал Владимир Жмак в своем Telegram-канале в пятницу. Он назвал это выходом на новый уровень международного сотрудничества для "УЗ" и на совершенно качественно иной уровень работы для Центра транспортного сервиса "Лески".

"Укрзализныця", со своей стороны взяла на себя обязательства работать над упрощением прохождения таможенных процедур на территории Украины и гарантировать соблюдение графика движения поездов. В "DHL" планируют дальнейшем продолжать развивать железнодорожную экспедицию с основным акцентом на транспортный коридор "Китай – Украина – ЕС" и обратно.

Как сообщает украинский железнодорожный перевозчик: "Прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыло уже 17 рейсов".

Напомним, на днях "Укрзализныця" ввела в работу дополнительные внутренние "новогодние" поезда по стране. Судя по их расписанию, в компании настроены оптимистично и не ожидают локдауна.