"По многочисленным просьбам": в поездах будут снова продавать чай и кофе
Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.
"Укрзализныця" обещает возобновить продажу чая и кофе в пассажирских поездах с 1 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"С 1 декабря 2020 года "Укрзализныця" возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение принято по многочисленным обращениям и пожеланиям пассажиров вернуть чай и кофе", – говорится в сообщении.
"Укрзализныця" будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами: все напитки будут продаваться в одноразовой посуде (гофрированных стаканах емкостью 250 мл).
Цена услуги для пассажиров останется прежней: чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 гривен.
Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.
Также в поездах будет продаваться другая продукция в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и прочее.
Отметим, в июле "Укрзализныця" возобновила услугу питания в скоростных поездах.
"Укрзализныця" также ввела в работу дополнительные "новогодние" поезда.