"По многочисленным просьбам": в поездах будут снова продавать чай и кофе

Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.

"Укрзализныця" обещает возобновить продажу чая и кофе в пассажирских поездах с 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"С 1 декабря 2020 года "Укрзализныця" возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение принято по многочисленным обращениям и пожеланиям пассажиров вернуть чай и кофе", – говорится в сообщении.

"Укрзализныця" будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами: все напитки будут продаваться в одноразовой посуде (гофрированных стаканах емкостью 250 мл).

Цена услуги для пассажиров останется прежней: чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 гривен.

Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.

Также в поездах будет продаваться другая продукция в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и прочее.

Отметим, в июле "Укрзализныця" возобновила услугу питания в скоростных поездах.

"Укрзализныця" также ввела в работу дополнительные "новогодние" поезда.