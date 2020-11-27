Украинскому политзаключенному Марченко дали в России 10 лет тюрьмы

Жена узника Кремля ожидала такого решения суда, но все равно надеялась на чудо.

Украинского политзаключенного Александра Марченко в Российской Федерации приговорили к 10 годам заключения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Екатерина.

Она призналась в том, что ожидала такого решения суда, но все равно надеялась на чудо.

"Вчера жизнь будто остановилось на секунду… Моему мужу Александру Марченко вынесли приговор… 10 лет. И как бы мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на чудо", – написала она.

Жена Марченко добавила, что не представляет, какие чувства сейчас охватывают ее супруга.

"Знаю только одно – он держится, так как имеет невероятную силу воли", – добавила она.

В комментариях к сообщению генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил, что увидит Марченко в СИЗО на следующей неделе.

"Поддержим его всем, чем сможем. Мужества вам, Екатерина", – написал Малышевский.

Александра Марченко задержали в декабре 2018 года на временно оккупированном Донбассе. Около месяца родственники не знали, где он находится. В это время боевики допрашивали и пытали его.

Уголовное дело против Марченко было возбуждено 30 апреля 2019 года. После этого его поместили в следственный изолятор, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению из территории России продукции военного назначения (ч. 1 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 226.1 УК) и шпионаже (ст. 276 УК РФ).

В 2019 году правозащитный центр "Мемориал" признал Марченко политзаключенным.

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