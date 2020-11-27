На Донбассе украинский военный избил, ограбил и поджег сослуживца

Пострадавший солдат находится в больнице города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами ноги.

В Донецкой области военнослужащий избил, ограбил и поджег сослуживца.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Военная прокуратура Донецкого гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил уже задержала злоумышленника.

По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил мужчину, облил горючей жидкостью, поджег и украл у него деньги.

"Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", – говорится в сообщении.

Военнослужащий задержан по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч.2 ст.406, ч.1 ст.187 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено территориальному управлению ГБР, расположенному в Краматорске.

Отметим, ранее Подольский райсуд Киева арестовал на два месяца мужчину, который сжег шестилетнего сына в закрытой квартире.