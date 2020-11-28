День памяти жертв Голодоморов: Зеленский обещает найти деньги на музей (фото)

Президент и первая леди установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосьев и калины.

В субботу, 28 ноября, Украина чтит память жертв голодоморов: Голодомора 1932-1933 годов – геноцида украинского народа и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Как сообщили в Киевском городском совете, в 16:00 состоится минута молчания в память о жертвах.

А в столице мероприятия запланированы на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" у памятного знака жертвам голодомора 1932-1933 годов и на Михайловской площади.

По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

Чествовать память погибших начали в 1998 году указом Леонида Кучмы. Современное название и дату дня определил указ Виктора Ющенко в мае 2007 года.

Утром президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине у памятного знака жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. Глава государства с супругой установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосьев и калины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский также заверил, что Национальный музей Голодомора-геноцида обязательно будет завершен.

"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", – заявил глава государства.

Сегодня утром супруга президента Елена Зеленская написала в Facebook, что нанесенные Украине в результате Голодомора раны не заживут даже через столетия.

"Говорят, время лечит. Но не в этом случае. Годы, десятилетия и даже столетия не смогут залечить те раны в сердце Украины. Возможно ли, чтобы в стране с плодородной землей и трудолюбивыми людьми от голода умерли миллионы?! От искусственного голода, умышленного уничтожения украинского народа. Мы не можем ничего исправить. Но можем помнить. И никогда не позволить этому ужасу повториться", – отметила первая леди.

В свою очередь митрополит Епифаний заявил, что геноцид украинского народа со стороны советского режима был преступлением против человечности. Об этом он написан у себя в Twitter.

"Голодомор – боль общечеловеческого масштаба, которую разделяем со всем миром. Потому что акт геноцида украинского народа является преступлением против человечности. Украинцы никогда не примирятся с фактом этого преступления, и мы должны молиться об упокоении душ погибших, которого они не знали при земной жизни", – призвал священнослужитель.

Кроме того, команда 25 Украинской антарктической экспедиции тоже зажигает свечи скорби в память о жертвах Голодомора, сообщается на их странице в Facebook.

"Считаем, что об этих черных страницах украинской истории нужно напоминать и сегодня, и через сотни лет. Среди нашей команды также есть люди, семьи которых пострадали от геноцида 1932 года", – сказал руководитель 25 Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба.

По его словам, учитывая разницу во времени полярники на станции "Академик Вернадский" зажгут траурные свечи одновременно с соотечественниками в Украине.

В прошлом году президент напомнил, что от Голодомора 1932-1933 годов умерли от 4 до 8 млн украинцев и "эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне".