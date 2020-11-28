Сгорели десятки павильонов: в Харькове произошел крупный пожар на рынке "Барабашово" (видео)

Пожар на площади 1000 квадратных метров тушили около 100 спасателей.

В ночь на 28 ноября на харьковском рынке "Барабашово" произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 25 павильонов, однако 85 удалось спасти.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Огонь в павильонах заметили охранники, они и позвонили пожарным.

"28 ноября в 2:39 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная", – говорится в сообщении.

Пожар на площади 1000 квадратных метров тушили около 100 спасателей.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Пострадавших нет, так как на момент возгорания рынок был закрыт. Распространение огня остановили после 4 утра. Сейчас спасатели продолжают тушить очаги тления.

В пресс-службе ТЦ "Барабашово" говорят, что подозревают поджог.

"Свидетели утверждают, что возгорание произошло сразу в двух концах торгового модуля одновременно. Несмотря на высокую оперативность пожарных, огонь распространялся крайне интенсивно", – говорится в сообщении.

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Объем ущерба и полный масштаб повреждений в настоящее время уточняется.

‌В администрации "Барабашово" заявили, что предпринимателям, имеющим договорные отношения с торговым центром, будет оказана поддержка.

Это не первый пожар на рынке. Такое же произошло, например, в апреле 2020 года. А в 2011 году возле "Барабашово" горел склад с парфюмерией.