Сгорели десятки павильонов: в Харькове произошел крупный пожар на рынке "Барабашово" (видео)
Пожар на площади 1000 квадратных метров тушили около 100 спасателей.
В ночь на 28 ноября на харьковском рынке "Барабашово" произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 25 павильонов, однако 85 удалось спасти.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Огонь в павильонах заметили охранники, они и позвонили пожарным.
"28 ноября в 2:39 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная", – говорится в сообщении.
Пожар на площади 1000 квадратных метров тушили около 100 спасателей.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.
Пострадавших нет, так как на момент возгорания рынок был закрыт. Распространение огня остановили после 4 утра. Сейчас спасатели продолжают тушить очаги тления.
В пресс-службе ТЦ "Барабашово" говорят, что подозревают поджог.
"Свидетели утверждают, что возгорание произошло сразу в двух концах торгового модуля одновременно. Несмотря на высокую оперативность пожарных, огонь распространялся крайне интенсивно", – говорится в сообщении.
Объем ущерба и полный масштаб повреждений в настоящее время уточняется.
В администрации "Барабашово" заявили, что предпринимателям, имеющим договорные отношения с торговым центром, будет оказана поддержка.
Это не первый пожар на рынке. Такое же произошло, например, в апреле 2020 года. А в 2011 году возле "Барабашово" горел склад с парфюмерией.