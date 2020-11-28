Украинскому гроссмейстеру Иванчуку предлагали роль в нашумевшем сериале "Ход королевы"

Шахматист рассказал, что не уверен, чувствовал ли он себя комфортно в предложенной роли.

Один из сильнейших шахматистов мира, украинский гроссмейстер Василий Иванчук рассказал, что ему предлагали сыграть одну из ключевых ролей в нашумевшем сериале "Ход королевы" стримингового сервиса Netflix.

Об этом известный шахматист сказал в интервью Радио Свобода.

По словам гроссмейстера, его рассматривали на роль российского шахматиста Василия Боргова, который встречается за шахматной доской с главной героиней, Бет Хармон, в заключительном эпизоде сериала.

"Мне написали на мейл, что вот есть такое предложение – сыграть роль Боргова. Я сразу не ответил. (Не знал), не какая или это афера, или может чья-то шутка… Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда спросил, что они конкретно предлагают. Я должен знать более или менее объем работы. Прошла, возможно, неделя между тем как я получил письмо и ответил на него. И они ответили: "Извините, мы уже нашли другого актера на эту роль", – рассказал Иванчук.

Гроссмейстер также рассказал, что не уверен, смог бы он чувствовать себя комфортно в предложенной роли.

"Если выбирать персонажа, которого бы я сыграл, то это был бы сторож, который научил маленькую девочку играть", – сказал Иванчук.

Между тем, как отмечает издание, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который консультировал создателей сериала, положил в основу финальной партии сериала реальный шахматный поединок между Иванчуком и американским шахматистом Патриком Вольфом, который состоялся в 1993 году и закончился вничью.

Отметим, новый американский драматический мини-сериал "Ход королевы" (англ. The Queen’s Gambit) установил рекорд сервиса по количеству просмотров. В течение 28 дней после премьеры его посмотрели 62 млн подписчиков.

О чем сериал?

Семь серий фильма рассказывают историю шахматного вундеркинда-сироты Элизабет Хармон, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Действие сериала начинается в середине 1950-х гг. и продолжается до 1960-x.

Восьмилетняя сирота Бет Хармон попадает в детдом после смерти матери. У девочки феноменальные математические способности, поэтому, когда местный дворник мистер Шайбел учит ее играть в шахматы, она легко его обыгрывает. Через несколько лет Бет удочеряют супруги из Лексингтона. На тот момент девушка уже знает, чего хочет от жизни – стать гроссмейстером. Однако этому может помешать один факт – в детдоме у Бет возникла тяга к успокоительным средствам, которая позже превратилась в наркозависимость.