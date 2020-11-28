В Киеве вновь фиксируется повышенный уровень загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха в городе превышает норму в более чем 2,5 раза.

В украинской столице вновь фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха. Уровень загрязнения воздуха в городе превышает норму в более чем 2,5 раза.

Согласно данным ресурса IqAir, по состоянию на 28 ноября, украинская столица находилась на 20 месте в мировом рейтинге.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве описывается как вредный, а индекс качества воздуха находится на уровне 129 единиц при норме в 50.

Аналитик движения "Честно" Оксана Ставнийчук считает, что одной из причин сложившейся ситуации является транспортная ситуация в столице.

В отчете Всемирного банка по транспортной ситуации в Киеве указано, что автомобилизация между 2015 и 2018 годами выросла с 213 до 257 автомобилей на 1000 жителей. Среди причин – увеличение доходов и неудовлетворенность общественным транспортом (только 5% удовлетворены). Причиной загрязнения воздуха в 87% случаев является трафик, 92% из которых приходится именно на частные авто, – написала Ставнийчук в Facebook.

Она напомнила, что Международный совет по чистому транспорту еще в 2015 году оценивал Киев как четвертый худший город по показателям смертности на 100 тыс. населения от загрязнения воздуха.

Напомним, в мае этого года Киев поднимался на второе место в рейтинге городов с самым грязным воздухом.