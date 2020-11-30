Метели и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в декабре

Уже в первые дни декабря в Украине будет идти снег.

В декабре почти на всей Украине будет снежная погода, но без сильных морозов, прогнозирует Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение декабря на территории Украины средняя месячная температура составит от -3 до +2 (теплее всего будет на Крыму — до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков в декабре составит 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма к 108-132 мм. По данным синоптиков, эти показания находятся в пределах нормы.

Несмотря на относительно теплую погоду, в декабре в Украине будут метели и порывистый ветер.

"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололед", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Кроме того, в Украине 1 и 2 декабря будет идти снег.

Как ожидается, снег с дождем в первый день зимы будет в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. На остальной территории будет без осадков. Температура днем будет от -1 до +7 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет от -8 до +4 градусов.

В среду, 2 декабря, снег прогнозируют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Снег с дождем пройдет в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Дожди без снега пройдут в Запорожской и Херсонской областях. На остальной территории – без осадков.

При этом морозы 2 декабря будут еще сильнее, чем в первый день зимы. Минимальные показатели ожидаются на западе страны. Там термометры покажут -3… -9 градусов. Днем там ожидается до -3… +2 градусов.

Отметим, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует на Николая морозную погоду, а на Новый год – потепление. По словам народного синоптика, первые семь дней декабря будет держаться плюсовая температура в районе 4-4 градусов выше нуля. 6 декабря ожидается снег с дождем.