Вопрос о введении полного локдауна будет решен до 4 декабря, – Корниенко

В "Слуге народа" поддерживают введение тотального карантина

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что поддерживает главу МВД Арсена Авакова относительно немедленного введения в Украине полного локдауна.

"Я имею позицию – введение полного локдауна. Я соглашаюсь с Арсеном Аваковым в этом. Арсен Борисович правильно сказал – не нужно затягивать, нужно вводить его немедленно – мы видим с вами цифры", – заявил в кулуарах ВР. Его комментарий снял и опубликовал Telegram-канал "PavlovskyNews".

Гетманцев пояснил свою позицию: "Смотрите, удар по экономике будет в любом случае, и нам нужно с этим смириться. Это очень спекулятивный вопрос, когда его (карантин, – ред.) лучше всего вводить – сейчас, или на новогодние праздники, когда у предпринимателей наибольшая прибыль".

"Если бы я принимал решение, то руководствовался не тем, как угодить той или другой группе населения, а как это будет лучше в ситуации с противодействием эпидемии. Всем не угодишь, что лишний раз доказало введение карантина выходного дня, когда правительство пыталось найти компромисс, но никому не угодило", – заключил политик.

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Напомним, 26 ноября в эфире "Украина 24" глава МВД Арсен Аваков заявил следующее: "Надо сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент на днях, и немедленно ввести локдаун. Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Действительно, продолжительностью 3 или 4 недели. Я надеюсь, это будет в ближайшие дни".

О тотальном карантине для бизнеса в понедельник, 30 ноября заговорил и первый замглавы "Слуги народа" Александр Корниенко. По его словам, вопрос введения в Украине полного локдауна будет решен до пятницы, 4 декабря.

"Мое личное мнение. Каким бы ни был локдаун, он должен, в первую очередь, быть направленным на снижение темпов заражения украинцев. Поэтому приглашаем господина Степанова. Думаю, к пятнице все это (локдаун) будет решено", – отметил Корниенко на заседании Согласительного совета Верховной Рады, который транслировался на YouTube-канале "RadaTVchannel".

Напомним, в воскресение, 29 ноября, однопартиец Гетманцева нардеп Александр Дубинский написал у себя в Facebook, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.