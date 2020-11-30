В Бердянске дети подожгли своего друга ради видео

12-летний мальчик находится в реанимации с 30% ожогами тела.

В Бердянске дети подожгли ровесника ради видеоролика для социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"12-летний мальчик рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, так как вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон", – сообщили полицейские.

Когда ситуация обострилась, компания потушила потерпевшего в ванной комнате, и испугавшись содеянного, отвели его домой. Карету скорой помощи вызвала мать парня. Парень сейчас находится в реанимации. Ожоги повредили 30% тела.

Правоохранители провели профилактическую беседу с родителями ребят по усилению контроля по воспитанию детей и передали информацию о происшествии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.

В сети осталось короткое видео, где мальчик с ровесниками пил спиртные напитки и говорил, что ему "скоро умирать".

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Напомним, ранее Подольский райсуд Киева арестовал на два месяца мужчину, который сжег шестилетнего сына в закрытой квартире.