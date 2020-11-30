Вкладчики "Аркады" перекрыли Крещатик и требуют выхода Кличко

Вход в здание Киевской городской администрации заграждает полиция. Митигующие жгут фаера.

В понедельник, 30 ноября, у зданий Офиса президента, а также на Крещатике у КГГА вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" устроили митинги с требованиями достроить дома, возведение которых остановилось после признания банка неплатежеспособным.

"Побудить высшее руководство государства, президента Украины Владимира Александровича Зеленского, принять все необходимые и действенные меры для восстановления и завершения строительства всех домов всех жилищных комплексов без доплат со стороны инвесторов. Побудить мэра Киева Виталия Владимировича Кличко и КГГА в понедельник, 30.11.2020 принять пакет необходимых действий для восстановления строительства всех ЖК", – сообщили организаторы митинга на странице мероприятия в Facebook.

Митингующие перекрыли центральную улицу Киева, заблокировав движение автотранспорта, передает корреспондент "LB.ua". Как видно на фото, полиция оцепила данный участок дороги.

"Демонстранты принесли флаги Украины и флаги с надписями "Инвесторы банка "Аркада". Митингующие подошли к зданию Киевской городской государственной администрации, двери которой охраняют полицейские. Сейчас центр столицы перекрыт", – сообщается в репортаже с места событий.

Участники акции у КГГА требуют выхода к ним мэра Киева Виталия Кличко. Требование остается невыполненным. Под зданием администрации развернули огромный баннер с обвинениями Зеленского, Кличко и столичной горадминистрации в затягивании решения данной проблемы.

[ + – ] Видео: YouTube / UBR

Утром в понедельник, 30 ноября инвесторы "Аркады" также устроили автомитинг под резиденцией президента Украины, а несколько десятков автомобилей даже приехало в Конча-Заспу.

Напомним, 6 августа Нацбанк отнесл банк "Аркада" к категории проблемных, ввел особый режим контроля за деятельностью этого финучреждения и назначил куратора. После проверок, и в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня, 25 августа банк "Аркада" отнесли к неплатежеспособным.

В настоящее время правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада" ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк, в свою очередь, обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.

Ранее Фокус разбирался, почему рухнул один из старейших банков Украины "Аркада" и будут ли достроены его дома.