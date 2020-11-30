В Славянске женщина избила фельдшера, требуя сделать ПЦР-тест своему ребенку

Родственники агрессивной матери безразлично наблюдали за потасовкой.

В Славянске (Донецкая область) избили фельдшера бригады скорой помощи. На девушку напали, требуя сделать ребенку ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Отмечается, что карета "скорой помощи" выехала на вызов в связи с повышением температуры тела у ребенка.

Приехав на место вызова, агрессивная мать потребовала от девушки-фельдшера сделать ПЦР-тест, после чего избила ее, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. При этом, другие члены семьи безразлично наблюдали за потасовкой.

"К счастью, с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти. Конечно, был вызван наряд полиции, составлен протокол", – говорится в сообщении.

Врачи напомнили, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом.

Отметим, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что семейным врачам и мобильным бригадам выдадут новые экспресс-тесты на антиген COVID-19. А на КПВВ на Донбассе людей будут бесплатно тестировать на коронавирус.