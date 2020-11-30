Локдаун в Украине: Офис президента собирает совещание по поводу карантина

В ОП пообещали проинформировать о результатах совещания.

В Офисе президента соберется совещание, на котором власти Украины обсудят, нужно ли вводить локдаун в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В ОП соберутся представители Кабмина: Минздрава, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, МВД, а также СНБО.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не обойти", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, о результатах совещания станет оперативно известно, чтобы заранее проинформировать украинцев.

Напомним, 26 ноября в эфире "Украина 24" глава МВД Арсен Аваков заявил следующее: "Надо сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент на днях, и немедленно ввести локдаун. Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Действительно, продолжительностью 3 или 4 недели. Я надеюсь, это будет в ближайшие дни".

О тотальном карантине для бизнеса в понедельник, 30 ноября заговорил и первый замглавы "Слуги народа" Александр Корниенко. По его словам, вопрос введения в Украине полного локдауна будет решен до пятницы, 4 декабря.

"Мое личное мнение. Каким бы ни был локдаун, он должен, в первую очередь, быть направленным на снижение темпов заражения украинцев. Поэтому приглашаем господина Степанова. Думаю, к пятнице все это (локдаун) будет решено", – отметил Корниенко на заседании Согласительного совета Верховной Рады, который транслировался на YouTube-канале "RadaTVchannel".

Напомним, в воскресение, 29 ноября, однопартиец Гетманцева нардеп Александр Дубинский написал у себя в Facebook, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.