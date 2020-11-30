Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил визит в Украину

Вселенский патриарх приедет в Украину с официальным визитом в День независимости 24 августа

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину в августе. Об этом Варфоломей сообщил во время литургии в Патриаршем соборе на Фанаре в честь основателя Константинопольской церкви Андрея Первозванного, передает Orthodox Times.

Вселенский патриарх объявил, что приедет в Украину с официальным визитом в День независимости 24 августа в ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодняшний престольный праздник проходит при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и нескольких членов его кабинета министров.

7 августа 2019 года президент Зеленский прибыл со своим первым официальным визитом в Турцию. 8 августа в Стамбуле, на Фанаре, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея.

Еще в декабре митрополит ПЦУ Епифаний анонсировал визит патриарха Варфоломея в Украину.