Епифаний анонсировал визит патриарха Варфоломея в Украину
2019-12-15 16:04:06
Также предстоятель ПЦУ заявил, что в следующем году ПЦУ признают еще несколько поместных Церквей
В скором времени в Украину прибудет Вселенский патриарх Варфоломей.
Об этом за литургией в Михайловском Златоверхом соборе сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Предстоятелю ПЦУ сослужил митрополит Галльский Эммануил и экхархи Вселенского патриархата.
Во время своей проповеди митрополит Епифаний анонсировал скорый визит патриарха Варфоломея и признание ПЦУ в следующем году несколькими поместными Церквями.
"Возврата уже не будет, потому что ПЦУ уже состоялась", – заявил предстоятель Православной церкви Украины.
Кроме всего прочего, Епифаний поблагодарил пятого президента Петра Порошенко, который также присутствовал на литургии, за участие в создании ПЦУ.
"Вы, Петр Алексеевич, сделали очень много. Ваши дипломатические способности, ваша вера и надежда на Бога сделали большое чудо... Ваше имя навсегда вписано в томосе", – заявил митрополит Епифаний.
Ровно год назад, 15 декабря 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, который избрал главной единой поместной церкви бывшего митрополита УПЦ КП Епифания.
Сегодня митрополит Епифаний отчитался о своем руководстве Церковью и заявил о первых победах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Перед началом собора УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске. Однако в мае патриарх Филарет публично отказался признавать ликвидацию УПЦ КП, заявил, что томос об автокефалии поставил церковь в зависимость от Константинополя, и призвал изменить устав ПЦУ.
- 24 мая синод ПЦУ отверг предложения Филарета и выразил поддержку Епифанию.
- 20 июня Филарет созвал Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП, на который явились только два епископа. По итогам собора онзаявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви – УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат.
- ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными.
- 24 июня Синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. В ответ патриарх заявил, что эти решения его не касаются и обвинил ПЦУ в захвате храмов УПЦ КП.