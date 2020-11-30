В Карпатах создадут новый национальный природный парк, – указ Зеленского

Также объектом общегосударственного значения стала "Долина ирисов" на Львовщине.

Во Львовской области на территории Карпатских гор создадут новый национальный природный парк "Королевские Бескиды". Соответствующий указ 30 ноября подписал президент Владимир Зеленский.

В него должны включить почти 9 тыс. га коммунальных земель, находящихся в подчинении Старосамборского лесохозяйственного предприятия "Галсельлес". 8691 га изымается и предоставляется национальному парку в постоянное пользование, а 306 га в пределах Днестровского лесничества включаются в его территорию без изъятия у землепользователя.

Кабинет министров должен обеспечить утверждение в течение шести месяцев положения о новом парке. Также правительство должно предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год средства для функционирования нацпарка.

Также Зеленский подписал еще один указ, которым объявил заказниками, парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения: ландшафтный заказник "Круче" (Донецкая область), ботанический заказник "Долина ирисов" и парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка" (оба – во Львовской области).

Кабинет министров 23 сентября одобрил проект указа президента о создании национального природного парка "Королевские Бескиды". Парк будет подчиняться Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов.

В этот же день, 23 сентября, председатель Старосамборской РГА Петр Назар на личной Facebook-странице отчитался о создании Национального природного парка Королевские БеЗкиды.

Напомним, активисты и общественники Киева забили тревогу в связи с застройкой охранной территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины "Пирогово".