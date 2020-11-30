На Николаевщине из 500 вызовов 100 – "ковидные", госпитализируют 70

Главный врач "Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" считает, что медперсонал справляется с вызовами пандемии.

Главный врач "Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Андрей Самойлов заявил, что медперсонал учреждения в основном справляется с вызовами пандемии коронавируса.

Об этом сообщает местное издание Николаевские новости.

По словам главврача, 89 бригадам экстренной медицинской помощи Николаевской области ежесуточно приходится совершать до 500 выездов на вызовы, из которых сто – "ковидные".

При этом, из числа зараженных коронавирусом госпитализируются около 70 человек. Около 30 человек с легким течением заболевания остаются дома.

Значительная часть вызовов, по словам Андрея Самойлова, приходится на больных с хроническими заболеваниями, которые, минуя семейных врачей, сразу обращаются в "скорую".

Он напомнил, что согласно постановлению Кабмина "О центрах экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" произошло разделение на первичную и экстренную медицинскую помощь. Экстренные медицинские бригады не должны выезжать на обострение хронических заболеваний. Вызов "скорой" – это состояния, развитие которых может привести к летальному исходу.

Напомним, согласно выводам исследования ученых Института эпидемиологии и инфекционных болезней и "Киевской политехники", в первой половине декабря 2020 года зафиксированное суточное количество новых случаев коронавируса в Украине может колебаться в диапазоне 14-20 тыс.