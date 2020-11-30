В декабре суточное количество новых случаев COVID-19 может достичь 20 тыс, - исследование КПИ

Показатель летальности от коронавируса в первой половине декабря, вероятно, снизится до 1,73-1,76%.

Согласно выводам исследования ученых Института эпидемиологии и инфекционных болезней и "Киевской политехники", опубликованных пресс-службой КПИ, в первой половине декабря 2020 года зафиксированное суточное количество новых случаев коронавируса в Украине может колебаться в диапазоне 14-20 тыс., а показатель летальности, вероятно, уменьшится до 1,73-1,76%.

"Коэффициент адаптации к болезни в Украине (соотношение количества людей, умерших в сутки, к сумме количества умерших и лиц, выздоровели за эти сутки) медленно улучшается, что, вероятно, приведет к снижению показателя летальности в первой половине декабря 2020 до 1,73-1,76%, что почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период", — отметили пресс-службе КПИ.

Такое моделирование провели с использованием технического анализа данных, метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN).

Также в пресс-службе КПИ отметили, что между количеством выявленных случаев коронавируса и зарегистрированных заболеваний на грипп и ОРВИ в последние недели есть сильная корреляция (коэффициент корреляции составляет 0,88).

"Это подтверждает предположение о недодиагностике случаев COVID-19 с формами легкой и средней тяжести на фоне введения противоэпидемических мероприятий в стране с марта 2020 года и отсутствии подтверждения циркуляции других респираторных возбудителей и вируса гриппа", — сообщили в КПИ.

Кроме того, по информации исследователей, сильная корреляция (коэффициент 0,99) наблюдается между количеством случаев коронавируса и количеством клинических диагнозов "пневмония". Это свидетельствует о том, что большинство случаев пневмонии непосредственно связаны с COVID-19.

Отметим, по состоянию на утро 30 ноября в Украине зафиксировано 9 946 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников, госпитализированы – 1 161 человек; летальных случаев – 114; выздоровели 5 771 человек.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.