Зеленский предложил писать слово "независимость" с большой буквы

Глава государства призвал украинцев не мериться любовью к родине в соцсетях.

В годовщину референдума за провозглашение независимости Украины, который состоялся 1 декабря 1991 года, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не мериться любовью к родине в соцсетях и предложил писать слово "независимость" с большой буквы.

Об этом глава государства написал у себя в Telegram-канале.

"Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "независимость" следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее добивался, и как символ того, как много она для нас значит", – написал Зеленский.

По мнению президента, Украина по-прежнему обладает всем, чтобы стать мощной и конкурентоспособной страной.

"Давайте задумаемся об этом и будем помнить каждый раз, когда так хочется начать фейсбук-баталию со своими соотечественниками на тему "Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?". Главное же сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии – если все мы вместе приложим для этого свои усилия", – написал президент.

Он добавил, что 28 миллионов человек, проголосовавших за независимость Украины 29 лет, назад стали одним мощным голосом украинского народа.

"Чтобы сказать на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве – в свободной Украине". Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий", – подчеркнул президент.

Отметим, Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР. На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.

Напомним, к тридцатилетию независимости Украины, 24 августа 2021 года, в Киеве состоится военный парад. Парад войск проведут на Крещатике и Майдане Независимости.