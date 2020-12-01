YouTube составил рейтинг самых популярных видео в Украине, среди музыкальных – 9 российских (видео)
У самого популярного ролика – 15,3 млн просмотров.
Среди авторских видео на видеохостинге YouTube в 2020 году пользователи Сети из Украины чаще всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Об этом говорится в сообщении компании Google, которой принадлежит этот веб-ресурс.
В рейтинге же самых популярных видео 2020 года на YouTube лидером стала пародия канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвла "Холодок". Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу "Холостячка" и "Від пацанки до панянки". Кроме того, в десятку попали интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет об острове Бали c канала Антона Птушкина о путешествиях.
Топ-10 видео в Украине в 2020 году
- Мэвл – Холодок | Валентинка (Пародия)
- Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
- Вид пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 — 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, бросок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
- Вернулись в школу на один день Челлендж!
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДИЯ) — MORGENSHTERN & Элджи | ВНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему все на нем помешались. Большой выпуск.
- За сколько минут опарыши съедят бургер?
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала композиция певицы Клавы Кока и исполнителя NILETTO с хитом "Краш".
Топ-10 музыкальных видео 2020 году в Украине
- Клава Кока & NILETTO – Краш (official video)
- LITTLE BIG – HYPNODANCER (Official Music Video)
- ARTIK & ASTI – Девочка танцуй (Official Video)
- MIA BOYKA & ЕГОР ШИП – Пикачу
- Little Big – Uno – Russia – Official Music Video – Eurovision 2020
- MORGENSHTERN & Элджей – Cadillac (слив клипа 2020)
- Dabro – Юность (Official video)
- MORGENSHTERN & Тимати – El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) (Премьера клипа, 2020)
- Баста & Zivert – неболей
- MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
В США в аналогичном рейтинге на первом месте 47-летний стендапер, актер и сценарист Дэйв Шаппелл, лауреат двух "Эмми" и "Грэмми". Он вышел в лидеры платформы с номером, посвященным смерти Джорджа Флойда, положившей старт BLM-протестам.
Напомним, абсолютным лидером по числу просмотров на YouTube является анимационный двухминутный видеоклип на песню "Baby Shark", который набрал уже более 7,3 млрд просмотров (число лайков — 23 млн, дизлайков — 10 млн).