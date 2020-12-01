YouTube составил рейтинг самых популярных видео в Украине, среди музыкальных – 9 российских (видео)

У самого популярного ролика – 15,3 млн просмотров.

Среди авторских видео на видеохостинге YouTube в 2020 году пользователи Сети из Украины чаще всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Об этом говорится в сообщении компании Google, которой принадлежит этот веб-ресурс.

В рейтинге же самых популярных видео 2020 года на YouTube лидером стала пародия канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвла "Холодок". Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу "Холостячка" и "Від пацанки до панянки". Кроме того, в десятку попали интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет об острове Бали c канала Антона Птушкина о путешествиях.

Топ-10 видео в Украине в 2020 году

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2020 году собрала композиция певицы Клавы Кока и исполнителя NILETTO с хитом "Краш".

Топ-10 музыкальных видео 2020 году в Украине

В США в аналогичном рейтинге на первом месте 47-летний стендапер, актер и сценарист Дэйв Шаппелл, лауреат двух "Эмми" и "Грэмми". Он вышел в лидеры платформы с номером, посвященным смерти Джорджа Флойда, положившей старт BLM-протестам.

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Напомним, абсолютным лидером по числу просмотров на YouTube является анимационный двухминутный видеоклип на песню "Baby Shark", который набрал уже более 7,3 млрд просмотров (число лайков — 23 млн, дизлайков — 10 млн).