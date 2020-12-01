Укрборонпром передал армии новую "беспилотную" радиолокационную станцию 35Д6М и 5 улучшенных БТРов

Радар может работать на дистанционном управлении, совместно с зенитно-ракетными комплексами, которым он будет передавать координаты целей.

Как сообщил во вторник, 1 декабря, госконцерн "Укроборонпром", предприятие НПК "Искра", которое входит в его комплекс, передало военным новую радиолокационную станцию ​​35Д6М, изготовленную в рамках государственного оборонного заказа 2020 года.

На сайте госконцерна указано: "РЛС 35Д6М – это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений. Также эта РЛС может похвастаться способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности".

Как пишет пресс-служба госпредприятия, радар может работать на дистанционном управлении: "Радар может дополнительно комплектоваться выносными рабочими местами – это позволяет управлять станцией в полном объеме на расстоянии до 300 метров. РЛС может также опционально комплектоваться оборудованием для взаимодействия непосредственно с зенитно-ракетными комплексами".

"Искра" имеет многолетний опыт в изготовлении и модернизации изделий типа 35Д6, 36Д6. Специалисты нашего предприятия обеспечивают техническое сопровождение работы РЛС в течение всего цикла эксплуатации станций, как на территории Украины так и далеко за ее пределами", – отметил директор научно-производственного комплекса "Искра" Юрий Пащенко.

Кроме того, 1 декабря ГК "Укроборонпром" сообщил, что госпредприятие "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав госконцерна, передало государственному заказчику партию из четырех восстановленных БТР-80, которые прошли на предприятии "капитальный ремонт с существенным восстановлением корпусов".

"Наши специалисты возобновили работу всех агрегатов и узлов, а также выполнили частичную модернизацию. На бронетранспортерах установили новые современные средства связи, навигационное оборудование, приборы радиационной разведки, новые колеса – все украинского производства", – сообщил директор завода Владимир Синявский.

Как сообщается в публикации пресс-центра, в рамках еще одного договора, Киевский бронетанковый завод осуществил ремонт и передал госзаказчику бронетранспортер "БТР-3ДА".

Напомним, на днях, исполняющий обязанности генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что в Украине нет полного цикла производства боеприпасов, а единственный завод по изготовлению патронов остался на неподконтрольной территории в Луганске. Таким образом Украине приходится импортировать даже автоматы для автоматов Калашникова, запасы которых заканчиваются на складах.