"Износ основных средств предприятия – почти 100%" – Госаудитслужба инициирует ликвидацию Николаевского порта

За период в два последних года Николаевский порт, передавший управление частным подрядчикам, фактически не осуществил перегрузки ни одной тонны груза и влез в девятизначные долги.

Государственная аудиторская служба порекомендовала Кабмину ликвидировать Николаевский морской торговый порт, который находится в сфере управления Министерства инфраструктуры Украины.

"По результатам аудита Государственная аудиторская служба Украины рекомендовала Министерству инфраструктуры Украины инициировать перед Кабмином вопрос об изъятии госпредприятие "Николаевский морской торговый порт" из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, как такое, что не соответствует критериям стратегически важного объекта", – сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщается в результатах финансового аудита деятельности предприятия "Николаевский морской торговый порт" за период с 01 марта 2018 года по 29 февраля 2020 года, несмотря на наличие прибыли фактически Николаевский порт не осуществил перегрузки ни одной тонны груза. В частности, порт передал свои производственные средства в аренду частным операторам до конца 2029-2030 гг. без права расторжения договора в одностороннем порядке. При этом сам Николаевский порт не проверяет состояние переданного в аренду государственного имущества.

Таким образом долги "Николаевского морского торгового порта" перед кредиторами за два года выросли в 3,5 раза и достигли 44,13 млн гривен. Причем на этом фоне износ основных средств предприятия приближается к 100%. Кроме того, аудит выявил неэффективные расходы и упущенные выгоды на общую сумму почти 127 млн гривен. Одновременно с этим, штат порта состоит из административно-управленческого и обслуживающего персонала с зарплатой в три раза выше средней по отрасли.

Согласно заключению аудиторов: "Рекомендуется поручить госпредприятию "Администрация морских портов Украины" исключить Николаевский порт из Реестра морских портов Украины".

"Предложено рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего существования госпредприятия как самостоятельного субъекта хозяйствования и его ликвидации, определив правопреемником всех прав и обязанностей, государственного имущества и других активов АМПУ в лице администрации Николаевского морского порта", – отмечается в заявлении Госаудитслужбы.

Напомним, на днях в порту города Черноморска, Одесской области, произошел разлив нефти из судна "Аметист". Государственная экологическая инспекция Украины сообщила, что Администрация морских портов Украины намеренно утаила от них информацию об этом инциденте.