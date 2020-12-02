В "Феофании" заявили, что принимают больных COVID-19 платно и бесплатно

Все граждане Украины могут обращаться в медучреждение за медицинской помощью.

Клиническая больница "Феофания" может принимать больных COVID-19 на госпитализацию, как на платной основе, так и на бесплатной основе. При этом, там может лечиться каждый гражданин Украины при наличии показаний к госпитализации.

Об этом сообщили в медучреждении на официальный запрос Громадського.

В "Феофании" отметили, что, согласно указу президента от 14 января 2020 года, все граждане Украины могут обращаться туда за медицинской помощью. Специалисты осмотрят пациентов. Но это возможно только в случае наличия бюджетных назначений.

Кроме того, лечиться в больнице Государственного управления делами возможно и за деньги. Стоимость одного койко-дня для лечения пациента с COVID-19 составляет 7800 гривен.

"На сегодняшний день прорабатывается вопрос изменений в постановление Кабинета министров о возможности заключения договоров НСЗУ на технологии, которых нет в других лечебных учреждениях", – отметили в "Феофании".

В больнице также рассказали, что для оказания помощи больным коронавирусом был перепрофилирован один из корпусов, где установили 42 койки. Там добавили, что могут увеличить количество коек до 92-95, но для этого необходимо привлечь дополнительный персонал и решить проблему с поставкой кислорода.

По состоянию на 1 декабря "Феофания" оказала медицинскую помощь 162 пациентам с тяжелой и крайне тяжелой формой коронавируса.

В "Феофании" рассказали, что на лечение президента тратится столько же средств, как и на каждого пациента, который попадает в больницу. Это в среднем 7,8 тысячи гривен в день. Сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые делают пациенту.

"Да, не каждый день делают КТ и тест препараты могут изменять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и другие", – рассказал главный врач медучреждения Игорь Семенов.

Напомним, Игорь Семенов и ранее заявлял, что заболевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский лечился в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты.