"Евробляхеры" собрались под посольством США: требуют отставки Гетьманцева

"Авто Евро Сила" считает, что Гетьманцев несет угрозу нацбезопасности США и Украины.

Около здания посольства США собрались активисты "Авто Евро Силы". Они требуют отставки Данила Гетманцева с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также внести его в санкционный список США. Об этом сообщает UBR.

"Евробляхеры" принесли баннеры с изображением главы финансового комитета и надписями "Гетманцев – спонсор терроризма", "Депутат Гетманцев несет угрозу нацбезопастности Украины и США".

На странице мероприятия в Facebook они заявили, что якобы располагают информацией о причастности Гетманцева к действиям, которые могут угрожать нацбезопастности Украины и США.

Среди прочего участники указывают, что налоговый комитет не может рассмотреть проект закона №3704, направленный на уменьшение таможенных ставок при импорте транспортных средств, а также решения вопроса нахождения на таможенной территории Украины автомобилей европейской регистрации. "Авто Евро Сила" заявляет, что этот законопроект поможет вывести правовое поле более 750 тысяч авто.

Протестующие считают, что уже несколько месяцев Гетманцев не включает законопроект в повестку дня комитета. В связи с этим они просят следующее:

Принять к сведению предоставленную информацию и "принять соответствующие меры по защите госбезопасности США". Создать совместную рабочую (следственную) группу с соответствующими госорганами Украины для координации совместного расследования обстоятельств, которые затрагивают интересы госбезопасности Украины и США. Принять меры и внести Данила Гетманцева в соответствующий санкционный список США. Обратиться в Верховную Раду об отзыве Гетманцева с должности главы финансового комитета.

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